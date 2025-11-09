LPI-SHL: Fensterscheibe beschädigt
Schmalkalden (ots)
An einer Bäckereifiliale in der Schmalkalder Renthofstraße wurde im Zeitraum vom 06.11.2025 auf den 07.11.2025 eine Scheibe des Gebäudes beschädigt. Der Schaden wird mit etwa 1.500 Euro beziffert. Da es bislang gänzlich an Hinweisen zur Tat und dem Täter fehlt, bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich bei den Dienststellen in Schmalkalden oder Meiningen zu melden.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell