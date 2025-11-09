Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug beschädigt und weggefahren

Steinbach (ots)

Am Samstag, den 08.11.2025, kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Unfall in der Straße "Siedlung" in Steinbach. Ein roter Transporter streifte beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden vom beschädigten Fahrzeug beträgt etwa 5000,-. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bad Salzungen unter der Nummer: 03695/5510. (Aktenzeichen: VUS/0291231/2025)

