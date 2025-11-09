Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Alkohol gefahren

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Polizei Bad Salzungen kontrollierten am Freitag, den 07.11.2025 gegen 23:40 Uhr einen PKW BMW in Hämbach. Während der Kontrolle wird beim 43jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test bestätigte dies mit dem Ergebnis von 0,78 Promille. Kurze Zeit später, am Samstag, den 08.11.2025, gegen 00:55 Uhr wurde dann ein E-Scooter in Bad Salzungen einer Kontrolle unterzogen. Auch hier war der Fahrzeugführer alkoholisiert. Der Test ergab einen Wert von 0,72 Promille. Beide Fahrzeugführer müssen nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell