Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Eisfeld (ots)

Am Freitag dem 07.11.2025 um 10:15 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin des Netto Marktes in Eisfeld, wie ein unbekannter, männlicher Täter etwas in seinen Rucksack steckte. Nachdem er durch den Kassenbereich ging ohne die Ware zu bezahlen, wurde er durch die Mitarbeiterin darauf angesprochen. Während der Nachschau in seinem Rucksack entriss er diesen der Kassiererin gewaltsam und flüchtete in Richtung Ausgang. Eine weitere Kassierein, welche sich ihm in den Weg stellte, schubste er weg. Anschließend verließ er den Markt in unbekannte Richtung. Beide Kassiererinnen blieben unverletzt. Sachdienliche Hinweise zu der Identität des Täters nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter Angabe des Aktenzeichens 0290328/2025 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell