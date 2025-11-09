LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kfz

Zella-Mehlis (ots) - Zwischen dem 06.11.2025, 18.00 Uhr und dem 07.11.2025, 08.30 Uhr kollidiert ein unbekanntes Fahrzeug in Höhe der Warenannahme des Media-Marktes in der Industriestraße in Zella-Mehlis mit einem dort geparkten Lkw. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig, der Schaden am geparkten Lkw beträgt ca. 200,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

