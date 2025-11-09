LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kfz
Zella-Mehlis (ots)
Zwischen dem 07.11.2025, 06.00 Uhr und dem 08.11.2025, 11.10 Uhr beschädigen unbekannte Täter die Heckscheibe eines in Zella-Mehlis in der Straße Zellaer Höhe geparkten Pkw Ford. Der Sachschaden beträgt ca. 1500,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.
