Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kfz

Zella-Mehlis (ots)

Zwischen dem 07.11.2025, 06.00 Uhr und dem 08.11.2025, 11.10 Uhr beschädigen unbekannte Täter die Heckscheibe eines in Zella-Mehlis in der Straße Zellaer Höhe geparkten Pkw Ford. Der Sachschaden beträgt ca. 1500,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

