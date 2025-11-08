LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht
Zella-Mehlis (ots)
Zwischen dem 06.11.2025, 18.00 Uhr und dem 07.11.2025, 08.30 Uhr kollidiert ein unbekanntes Fahrzeug in Höhe der Warenannahme des Media-Marktes in der Industriestraße in Zella-Mehlis mit einem dort geparkten Lkw. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig, der Schaden am geparkten Lkw beträgt ca. 200,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell