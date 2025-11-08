LPI-SHL: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln
Zella-Mehlis (ots)
Am 07.11.2025, gegen 20.05.Uhr wurde ein PKW Ford in Zella-Mehlis einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 24jähriger Mann aus Zella-Mehlis verlief der Drogenvortest positiv auf Cannabis, so dass eine Blutentnahme veranlasst, die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wurde.
