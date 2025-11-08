PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Zella-Mehlis (ots)

Am 07.11.2025, gegen 20.05.Uhr wurde ein PKW Ford in Zella-Mehlis einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 24jähriger Mann aus Zella-Mehlis verlief der Drogenvortest positiv auf Cannabis, so dass eine Blutentnahme veranlasst, die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

