LPI-SHL: Einbruch in Hütte
Brotterode (ots)
Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Mittwoch- bis Donnerstagabend in eine neben dem Vereinsheim befindliche Hütte in der Straße "Breite Wiese" in Brotterode ein. Anschließend entwendete er eine große Musikbox der Marke "JBL" und ein leeres Bierfass. Ein Gesamtschaden von ca. 600 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0289610/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
