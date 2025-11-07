PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Hütte

Brotterode (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Mittwoch- bis Donnerstagabend in eine neben dem Vereinsheim befindliche Hütte in der Straße "Breite Wiese" in Brotterode ein. Anschließend entwendete er eine große Musikbox der Marke "JBL" und ein leeres Bierfass. Ein Gesamtschaden von ca. 600 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0289610/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 10:41

    LPI-SHL: Hoher Beuteschaden - Zeugen gesucht

    Suhl (ots) - Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr, unberechtigt auf ein umzäuntes Baustellengelände in der Schneekopfstraße in Suhl. Sie öffneten gewaltsam einen Baucontainer und entwendeten daraus Werkzeuge und ein Notstromaggregat. Von einer Freifläche stahlen die Unbekannten einen Sortiergreifer und einen Hydraulikhammer, welche an einen ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:22

    LPI-SHL: Rucksack entwendet

    Zella-Mehlis (ots) - Mittwochnachmittag gegen 14:00 Uhr kaufte eine 76-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in der Talstraße in Zella-Mehlis ein. Während dieser Zeit entwendeten bislang unbekannte Täter ihren Rucksack aus dem Einkaufskorb. Darin befanden sich der Geldbeutel mit Dokumenten, Bargeld sowie das Mobiltelefon der Seniorin. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:13

    LPI-SHL: Entwendetes Leergut wiedergefunden

    Zella-Mehlis (ots) - In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter 15 Kästen Leergut von einem Einkaufsmarkt im Sommerauweg in Zella-Mehlis. Das Leergut konnte im Wald in der Nähe des Marktes versteckt aufgefunden und an das Geschäft zurückgegeben werden. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Bitte melden Sie sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren