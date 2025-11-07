Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rucksack entwendet

Zella-Mehlis (ots)

Mittwochnachmittag gegen 14:00 Uhr kaufte eine 76-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in der Talstraße in Zella-Mehlis ein. Während dieser Zeit entwendeten bislang unbekannte Täter ihren Rucksack aus dem Einkaufskorb. Darin befanden sich der Geldbeutel mit Dokumenten, Bargeld sowie das Mobiltelefon der Seniorin. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0288765/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Die Polizei warnt: Lassen Sie Ihre Wertgegenstände und persönlichen Gegenstände nicht unbeaufsichtigt - weder beim Einkaufen noch in anderen Situationen. Tragen Sie Wertsachen am besten in verschlossenen Taschen nah am Körper.

