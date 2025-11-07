PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rucksack entwendet

Zella-Mehlis (ots)

Mittwochnachmittag gegen 14:00 Uhr kaufte eine 76-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in der Talstraße in Zella-Mehlis ein. Während dieser Zeit entwendeten bislang unbekannte Täter ihren Rucksack aus dem Einkaufskorb. Darin befanden sich der Geldbeutel mit Dokumenten, Bargeld sowie das Mobiltelefon der Seniorin. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0288765/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Die Polizei warnt: Lassen Sie Ihre Wertgegenstände und persönlichen Gegenstände nicht unbeaufsichtigt - weder beim Einkaufen noch in anderen Situationen. Tragen Sie Wertsachen am besten in verschlossenen Taschen nah am Körper.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 10:13

    LPI-SHL: Entwendetes Leergut wiedergefunden

    Zella-Mehlis (ots) - In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter 15 Kästen Leergut von einem Einkaufsmarkt im Sommerauweg in Zella-Mehlis. Das Leergut konnte im Wald in der Nähe des Marktes versteckt aufgefunden und an das Geschäft zurückgegeben werden. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Bitte melden Sie sich ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:29

    LPI-SHL: Vorfahrtberechtigte übersehen

    Schleusingen (ots) - Donnerstagmittag fuhr eine 53-jährige Autofahrerin von einer Einfahrt auf die Suhler Straße in Schleusingen auf. Dabei übersah sie eine von links kommende vorfahrtsberechtigte 38-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Um die Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Die beiden unfallbeteiligten Frauen wurden verletzt mit dem ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:47

    LPI-SHL: Verletzte nach Unfall

    Schleusingen (ots) - Mittwochmittag wollte ein 72-jähriger Autofahrer von der Eisfelder Straße in Schleusingen nach links auf die Landstraße in Richtung Autobahn abbiegen. Bei Auffahren übersah er eine vorfahrtsberechtigte 52-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die Fahrbahn musste bis zum Abschleppen der beiden Autos über eine Stunde voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. Beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren