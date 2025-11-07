LPI-SHL: Vorfahrtberechtigte übersehen
Schleusingen (ots)
Donnerstagmittag fuhr eine 53-jährige Autofahrerin von einer Einfahrt auf die Suhler Straße in Schleusingen auf. Dabei übersah sie eine von links kommende vorfahrtsberechtigte 38-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Um die Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Die beiden unfallbeteiligten Frauen wurden verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell