LPI-SHL: E-Scooter entwendet
Schmalkalden (ots)
Mittwoch, zwischen 14:25 Uhr und 15:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen E-Scooter, welcher gesichert vor einem Gebäude der Fachhochschule in der Straße "Blechhammer" in Schmalkalden abgestellt worden war. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des E-Scooters nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0288511/2025 entgegen.
