PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Scooter entwendet

Schmalkalden (ots)

Mittwoch, zwischen 14:25 Uhr und 15:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen E-Scooter, welcher gesichert vor einem Gebäude der Fachhochschule in der Straße "Blechhammer" in Schmalkalden abgestellt worden war. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des E-Scooters nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0288511/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 10:27

    LPI-SHL: Auffällige Fahrweise - Alkoholeinfluss

    Schleusegrund (ots) - Eine Zeugin meldete der Polizei Mittwochnachmittag einen Autofahrer, der in Schlangenlinien auf der Straße zwischen Hinternah und Waldau gefahren und schon mehrfach gegen den Bordstein gestoßen sei. Die Polizisten stellten das Auto wenig später in Gießübel fest und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Aufgrund der ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:04

    LPI-SHL: Nach Parkplatzunfall geflüchtet

    Bad Salzungen (ots) - Mittwoch, zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr, parkte eine Autofahrerin ihren schwarzen Audi auf dem Parkplatz eines Berufsbildungszentrums in der Lindigallee in Bad Salzungen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte die Frau einen Schaden und rote Lackanhaftungen im hinteren Autobereich fest. Die Höhe des Sachschadens st derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 09:44

    LPI-SHL: Vermisste Person wieder aufgefunden!

    Meiningen (ots) - Die Person welche seit den Abendstunden im Bereich Wasungen gesucht wurde, konnte am Morgen des 06.11.2025 lebend aufgefunden werden. Umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und nicht zuletzt Dank Hinweisen aufmerksamer Bürger, konnte der 58- jährige aufgegriffen werden. Die PI Schmalkalden-Meiningen bedankt sich für die Hilfe aller Beteiligten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren