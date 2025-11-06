LPI-SHL: E-Scooter entwendet

Schleusegrund (ots) - Eine Zeugin meldete der Polizei Mittwochnachmittag einen Autofahrer, der in Schlangenlinien auf der Straße zwischen Hinternah und Waldau gefahren und schon mehrfach gegen den Bordstein gestoßen sei. Die Polizisten stellten das Auto wenig später in Gießübel fest und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Aufgrund der ...

mehr