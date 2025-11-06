Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Bad Salzungen (ots)

Mittwoch, zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr, parkte eine Autofahrerin ihren schwarzen Audi auf dem Parkplatz eines Berufsbildungszentrums in der Lindigallee in Bad Salzungen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte die Frau einen Schaden und rote Lackanhaftungen im hinteren Autobereich fest. Die Höhe des Sachschadens st derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0288052/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell