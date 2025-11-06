PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Bad Salzungen (ots)

Mittwoch, zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr, parkte eine Autofahrerin ihren schwarzen Audi auf dem Parkplatz eines Berufsbildungszentrums in der Lindigallee in Bad Salzungen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte die Frau einen Schaden und rote Lackanhaftungen im hinteren Autobereich fest. Die Höhe des Sachschadens st derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0288052/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 09:44

    LPI-SHL: Vermisste Person wieder aufgefunden!

    Meiningen (ots) - Die Person welche seit den Abendstunden im Bereich Wasungen gesucht wurde, konnte am Morgen des 06.11.2025 lebend aufgefunden werden. Umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und nicht zuletzt Dank Hinweisen aufmerksamer Bürger, konnte der 58- jährige aufgegriffen werden. Die PI Schmalkalden-Meiningen bedankt sich für die Hilfe aller Beteiligten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 15:35

    LPI-SHL: Aufs Dach gekippt

    Kaltennordheim (ots) - Eine 75-jährige Autofahrerin fuhr Mittwochvormittag (05.11.2025) auf der Straße zwischen Fischbach und Kaltennordheim. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kippte in der Folge um und blieb auf dem Dach liegen. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die 75-Jährige musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 13:40

    LPI-SHL: Motorradfahrer stürzte

    Meiningen (ots) - Ein Motorradfahrer befuhr Mittwochmorgen (05.11.2025) die Straße "Am Drachenberg" in Meiningen. Aus ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Der 36-jährige Mann verletzte sich leicht. Um die ausgelaufenen Betriebsstoffe kümmerten sich die Kameraden der Feuerwehr. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

    mehr
