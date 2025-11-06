LPI-SHL: Vermisste Person wieder aufgefunden!
Meiningen (ots)
Die Person welche seit den Abendstunden im Bereich Wasungen gesucht wurde, konnte am Morgen des 06.11.2025 lebend aufgefunden werden. Umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und nicht zuletzt Dank Hinweisen aufmerksamer Bürger, konnte der 58- jährige aufgegriffen werden. Die PI Schmalkalden-Meiningen bedankt sich für die Hilfe aller Beteiligten.
