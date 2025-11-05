LPI-SHL: Umgebautes E-Bike zieht Anzeige nach sich
Suhl (ots)
Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Dienstagmorgen einen 44-jährigen E-Bike-Fahrer in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Dabei stellten sie fest, dass derart an dem Zweirad manipuliert worden war, dass es mit einem Gasgriff versehen war und augenscheinlich auch schneller als 25 km/h fahren konnten. Der 44-Jährige hätte zur Nutzung seines Selbstumbaus nun einen entsprechenden Führerschein benötigt, welchen er nicht vorweisen konnte. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv. Eine Blutentnahme und mehrere Anzeigen waren die Folge.
