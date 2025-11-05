LPI-SHL: Mopedfahrer die Vorfahrt genommen
Meiningen (ots)
Ein 89-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagnachmittag die Heinrich-Heine-Straße in Meiningen. Beim Abbiegen in die Heimstraße übersah er das von rechts kommende Moped, welches mit einem 55-Jährigen besetzt war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Zweiradfahrer stürzte, verletzte sich und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell