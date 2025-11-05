Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer übersehen

Breitungen (ots)

Eine 71-jährige Autofahrerin befuhr Dienstagabend die Nürnberger Straße in Breitungen. Sie wollte nach links auf die Geschwister-Scholl-Straße abbiegen. Vor dem Abbiegevorgang musste sie jedoch an einer Baustellenampel bei Rot stoppen. Als diese auf Grün wechselte fuhr die Frau an, bog nach links ab und übersah dabei einen ihr entgegenkommenden Mopedfahrer. Die Fahrzeuge prallten zusammen, der 40-Jährige stürzte, schlug auf der Motorhaube auf und kam schließlich auf der Straße zum Liegen. Er kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Die Frau erlitt einen Schock und musste medizinisch versorgt werden.

