LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle
Schmalkalden (ots)
In der Zeit vom 30.10.2025 17.00 Uhr bis 03.11.2025 07.30 Uhr wurden von einer Baustelle für Glasfaserausbau in der Johannes-Saal-Straße in Schmalkalden mehrere Werkzeuge entwendet. Die Werkzeuge befanden sich auf einem Lkw. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10000,00 Euro. Zeugen die Hinweise geben können melden sich bei der Polizei Meiningen unter der Telefon-Nr. 03693/591-0.
