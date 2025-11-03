Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Überschlagen

Wiedersbach (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag fuhr ein Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Wiedersbach und Gerhardtsgereuth. In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle, sodass der Pkw von der Fahrbahn abkam, sich mehrfach überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrzeugführer wurde im Rettungswagen untersucht und mit nur leichten Verletzungen vor Ort entlassen. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme folgte. Um das Auto kümmerte sich der Abschleppdienst.

