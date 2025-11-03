PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Überschlagen

Wiedersbach (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag fuhr ein Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Wiedersbach und Gerhardtsgereuth. In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle, sodass der Pkw von der Fahrbahn abkam, sich mehrfach überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrzeugführer wurde im Rettungswagen untersucht und mit nur leichten Verletzungen vor Ort entlassen. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme folgte. Um das Auto kümmerte sich der Abschleppdienst.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

