Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verunfallter Pkw

Steinbach (Bad Liebenstein) (ots)

Sonntagnachmittag kam ein 42-jähriger Autofahrer in einer Rechtskurve der regennassen Landstraße zwischen Ruhla und Steinbach von der Straße ab. Der Pkw kippte um, blieb auf dem Dach liegen und musste abgeschleppt werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 1.500 Euro. Der Fahrzeugführer wurde zum Glück nicht verletzt.

