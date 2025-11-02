PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren unter Alkohol

Bad Salzungen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine 20-jährige VW-Fahrerin in Bad Salzungen kontrolliert. Dabei wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vortest ergab 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

