LPI-SHL: Fahren unter Alkohol
Bad Salzungen (ots)
Am frühen Sonntagmorgen wurde eine 20-jährige VW-Fahrerin in Bad Salzungen kontrolliert. Dabei wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vortest ergab 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.
