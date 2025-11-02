Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildkamera entwendet

Suhl (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 30.10.2025; 16:00 Uhr bis 01.11.2025; 10:00 Uhr, die Tür eines Schuppens in der Gartensiedlung "Am Kirchberg" in Steinbach-Hallenberg auf und verschafften sich hierdurch Zutritt in den Innenraum. Hier durchwühlten die Täter auf der Suche nach Beute die Einrichtung, konnten jedoch nicht fündig werden. Die außen am Schuppen befestigte Wildkamera wurde von Tätern jedoch entwendet.

Sachdienliche Hinweise richten Zeugen bitte unter der Angabe des Aktenzeichens 0284154/2025 an den Inspektionsdienst Suhl.

