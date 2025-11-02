PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Passant beleidigt Polizeibeamte an Kontrollstelle

Meiningen (ots)

Am Abend des 01.11.2025 führten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen an einer Kontrollstelle in Meiningen routinemäßige Verkehrskontrollen zur Überwachung und Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs durch. Während der Maßnahme näherte sich ein 43-jähriger Passant der Kontrollstelle und beleidigte unvermittelt die eingesetzten Polizeibeamten. Der Passant wurde daraufhin angehalten und einer Identitätsfeststellung unterzogen. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Die Polizei weißt darauf hin, dass Beleidigungen gegenüber Einsatzkräften keine Bagatelle darstellen und konsequent zur Anzeige gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 09:37

    LPI-SHL: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss gestoppt

    Schmalkalden (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen hielten am Mittag des 01.11.2025 einen 46-jährigen E-Scooter-Fahrer in Schmalkalden an, der ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenvortest ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 08:10

    LPI-SHL: Fahren unter Alkohol

    Bad Salzungen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen wurde eine 20-jährige VW-Fahrerin in Bad Salzungen kontrolliert. Dabei wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vortest ergab 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 07:56

    LPI-SHL: Wildkamera entwendet

    Suhl (ots) - Unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 30.10.2025; 16:00 Uhr bis 01.11.2025; 10:00 Uhr, die Tür eines Schuppens in der Gartensiedlung "Am Kirchberg" in Steinbach-Hallenberg auf und verschafften sich hierdurch Zutritt in den Innenraum. Hier durchwühlten die Täter auf der Suche nach Beute die Einrichtung, konnten jedoch nicht fündig werden. Die außen am Schuppen befestigte Wildkamera wurde von Tätern jedoch entwendet. Sachdienliche Hinweise richten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren