Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Passant beleidigt Polizeibeamte an Kontrollstelle

Meiningen (ots)

Am Abend des 01.11.2025 führten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen an einer Kontrollstelle in Meiningen routinemäßige Verkehrskontrollen zur Überwachung und Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs durch. Während der Maßnahme näherte sich ein 43-jähriger Passant der Kontrollstelle und beleidigte unvermittelt die eingesetzten Polizeibeamten. Der Passant wurde daraufhin angehalten und einer Identitätsfeststellung unterzogen. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Die Polizei weißt darauf hin, dass Beleidigungen gegenüber Einsatzkräften keine Bagatelle darstellen und konsequent zur Anzeige gebracht werden.

