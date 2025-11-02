PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss gestoppt

Schmalkalden (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen hielten am Mittag des 01.11.2025 einen 46-jährigen E-Scooter-Fahrer in Schmalkalden an, der ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, Amphetamine und Metamphetamine. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Klinikum gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel ermittelt. Die Weiterfahrt wurde dem Verkehrssünder untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

