Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Schleusingen (ots)

Sonntagabend kam es aus bislang ungeklärter Ursache in der Georg-Neumark-Straße in Schleusingen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wirkte ein 17-Jähriger aus einer Gruppe von insgesamt drei Personen mit Schlägen auf einen 16-Jährigen ein, wodurch dieser schwer verletzt wurde und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Täter nahm dem 16-Jährigen zudem ein Pfefferspray sowie Zigaretten und ein Feuerzeug ab. Die drei Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren flüchteten anschließend mit einem Auto vom Tatort - konnten aber wenig später festgestellt werden. Die Polizei ermittelt wegen der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0284857/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

