LPI-SHL: Unfall mit leicht verletzter Person
Meiningen (ots)
Am 03.11.2025 gegen 06.40 Uhr fuhr der Fahrer eines Pkw DAEWOO von Rohr kommend in Richtung Meiningen. Auf Grund der nassen Fahrbahn, kam dieser ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 18jährige Fahrer kam vorsorglich ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
