Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit leicht verletzter Person

Meiningen (ots)

Am 03.11.2025 gegen 06.40 Uhr fuhr der Fahrer eines Pkw DAEWOO von Rohr kommend in Richtung Meiningen. Auf Grund der nassen Fahrbahn, kam dieser ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 18jährige Fahrer kam vorsorglich ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

