Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch ins Schloss

Meiningen (ots)

In der Zeit von Samstagmorgen, 08:00 Uhr, bis Sonntagmittag, 11:10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam ins Schloss in der Landsberger Straße in Meiningen ein. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0284632/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

