Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfall auf dem Radweg

Kaltennordheim (ots)

Am 29.10.2025 gegen 18:00 Uhr lief eine Frau mit ihrem Hund auf dem Radweg zwischen Fischbach und Kaltennordheim spazieren. Auf Höhe "Bieberdamm" leuchtete sie einen bislang unbekannten Mann an, welcher sich auf einer angrenzenden Wiese befand. Er schrie die Frau daraufhin an, dass sie das Licht ausmachen soll. Die Fußgängerin ging weiter, als ihr der Unbekannte hinterherrief und ihr drohte. Auf dem Heimweg begegnete die Frau einem namentlich nicht bekannten Jogger, der sie nach Hause begleitete. Die beiden Personen trafen unterwegs einen Radfahrer, der fragte, warum die Fußgängerin ihn geblendet hatte und erneut drohte. Der Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden: -40-50 Jahre alt -Brillenträger -Schnauzbart Des Weiteren trug der Mann dunkle Kleidung mit Reflektoren, einen hellen Fahrradhelm und hatte einen großen dunklen Rucksack dabei. Das Fahrrad hatte breite Reifen. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere den Jogger, sowie weitere Personen, die Hinweise auf den Radfahrer geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0282140/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

