Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfall auf dem Radweg

Kaltennordheim (ots)

Am 29.10.2025 gegen 18:00 Uhr lief eine Frau mit ihrem Hund auf dem 
Radweg zwischen Fischbach und Kaltennordheim spazieren. Auf Höhe 
"Bieberdamm" leuchtete sie einen bislang unbekannten Mann an, welcher
sich auf einer angrenzenden Wiese befand. Er schrie die Frau 
daraufhin an, dass sie das Licht ausmachen soll. Die Fußgängerin ging
weiter, als ihr der Unbekannte hinterherrief und ihr drohte. Auf dem 
Heimweg begegnete die Frau einem namentlich nicht bekannten Jogger, 
der sie nach Hause begleitete. Die beiden Personen trafen unterwegs 
einen Radfahrer, der fragte, warum die Fußgängerin ihn geblendet 
hatte und erneut drohte.
Der Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden:
-40-50 Jahre alt
-Brillenträger
-Schnauzbart
Des Weiteren trug der Mann dunkle Kleidung mit Reflektoren, einen 
hellen Fahrradhelm und hatte einen großen dunklen Rucksack dabei. Das
Fahrrad hatte breite Reifen.
Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere den Jogger, sowie weitere 
Personen, die Hinweise auf den Radfahrer geben können. Bitte melden 
Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des 
Aktenzeichens 0282140/2025 bei der Polizeiinspektion 
Schmalkalden-Meiningen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

