LPI-SHL: Unfallflucht
Suhl (ots)
Am 4.11.2025 zwischen 11:00 - 13:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz vom Arbeitsamt in der Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl eine Unfallflucht. Der flüchtige Fahrer touchierte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug einen dort geparkten Seat Ibiza. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
