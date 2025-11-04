PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Am 4.11.2025 zwischen 11:00 - 13:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz vom Arbeitsamt in der Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl eine Unfallflucht. Der flüchtige Fahrer touchierte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug einen dort geparkten Seat Ibiza. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

