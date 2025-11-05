PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Elektrisch betriebenes Longboard aus dem Verkehr gezogen

Schmalkalden (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Dienstagabend einen 27-jährigen Mann, der auf einem Longboard in der Recklinghäuser Straße in Schmalkalden unterwegs war. Das Gefährt war mit einem Elektromotor angetrieben und konnte mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Weil das Board eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h hat, wäre ein Versicherungskennzeichen vonnöten gewesen. Von diesem war jedoch nichts zu sehen. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz war die Folge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 13:21

    LPI-SHL: Mopedfahrer übersehen

    Breitungen (ots) - Eine 71-jährige Autofahrerin befuhr Dienstagabend die Nürnberger Straße in Breitungen. Sie wollte nach links auf die Geschwister-Scholl-Straße abbiegen. Vor dem Abbiegevorgang musste sie jedoch an einer Baustellenampel bei Rot stoppen. Als diese auf Grün wechselte fuhr die Frau an, bog nach links ab und übersah dabei einen ihr entgegenkommenden Mopedfahrer. Die Fahrzeuge prallten zusammen, der 40-Jährige stürzte, schlug auf der Motorhaube auf und ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:23

    LPI-SHL: Vorfall auf dem Radweg

    Kaltennordheim (ots) - Am 29.10.2025 gegen 18:00 Uhr lief eine Frau mit ihrem Hund auf dem Radweg zwischen Fischbach und Kaltennordheim spazieren. Auf Höhe "Bieberdamm" leuchtete sie einen bislang unbekannten Mann an, welcher sich auf einer angrenzenden Wiese befand. Er schrie die Frau daraufhin an, dass sie das Licht ausmachen soll. Die Fußgängerin ging weiter, als ihr der Unbekannte hinterherrief und ihr drohte. Auf dem Heimweg begegnete die Frau einem namentlich nicht ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 16:00

    LPI-SHL: Unfallflucht

    Suhl (ots) - Am 4.11.2025 zwischen 11:00 - 13:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz vom Arbeitsamt in der Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl eine Unfallflucht. Der flüchtige Fahrer touchierte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug einen dort geparkten Seat Ibiza. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren