Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Elektrisch betriebenes Longboard aus dem Verkehr gezogen

Schmalkalden (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Dienstagabend einen 27-jährigen Mann, der auf einem Longboard in der Recklinghäuser Straße in Schmalkalden unterwegs war. Das Gefährt war mit einem Elektromotor angetrieben und konnte mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Weil das Board eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h hat, wäre ein Versicherungskennzeichen vonnöten gewesen. Von diesem war jedoch nichts zu sehen. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz war die Folge.

