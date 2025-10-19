Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub eines Fanschals

Gelsenkirchen (ots)

Ein 24jähriger Gelsenkirchener Fußballfan eines benachbarten Vereins befand sich am Sonntagmorgen, 19.10.2025, gegen 01:00 Uhr, am Busbahnhof in Gelsenkirchen-Altstadt. Hier wurde er von einem 27jährigen und einem 19jährigen Gelsenkirchenern auf seine Vereinszugehörigkeit angesprochen. Im weiteren Verlauf des Streitgesprächs wurde dem Geschädigten gewaltsam dessen Fan-Schal entrissen. Die Täter flüchteten vom Tatort. Der Geschädigte informierte die Polizei, welche zunächst den 27jährigen Täter antreffen konnte, welcher die Beute aber nicht bei sich hatte. Im Rahmen eines anderen Einsatzes gegen 05:00 Uhr konnte der 27jährige gegen erneut, diesmal in Begleitung des 19jährigen Tatverdächtigen angetroffen werden. Bei der Durchsuchung des 19jährigen konnte der Schal des Geschädigten in dessen Jacke aufgefunden und sichergestellt werden. Dieser fand es normal, dass man sich "unter Fußballfans gegenseitig die Schals klaut". Beide Tatverdächtigen erwartet eine Strafanzeige wegen Raubes.

