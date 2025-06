Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen 39-Jährigen mit vier Haftbefehlen fest

Düsseldorf (ots)

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof nahmen Bundespolizisten am Dienstagabend (03. Juni 2025) einen Mann (39) aufgrund von vier Haftbefehlen und fest. Nach der Festnahme trat er seine Haft an.

Während einer Streifentätigkeit wurde der 39-jährige polnische Staatsangehörige angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann vier Haftbefehle und zwei Festnahmen vorlagen. Wegen des Verstoßes gegen das Freizügigkeitsgesetz suchte ihn die Staatsanwaltschaft Stuttgart per Haftbefehl. Hiernach hat der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 10.500 Euro zu begleichen oder eine 247-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Darüber hinaus suchte ihn die Staatsanwaltschaft Osnabrück mit zwei Haftbefehlen zur Freiheitsstrafe von zwei Monaten (Beleidigung) sowie fünf Monate (Verstoß Freiheitsgesetz). Das Amtsgericht Pasewalk suchte den Mann ebenfalls per Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Freizügigkeitsgesetz. Des Weiteren suchte ihn die Ausländerbehörden Stuttgart/ Mannheim aufgrund von Einreiseverboten.

Noch vor Ort wurde der 39-Jährige festgenommen und dem Bundespolizeirevier Düsseldorf zugeführt. Die Summe der genannten Ersatzfreiheitsstrafe konnte er nicht bezahlen und wurde im Anschluss an die Justizvollzugsanstalt Ratingen übergeben.

