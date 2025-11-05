PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr einen Seat, der auf einem Parkplatz in der Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl geparkt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Den Spuren nach muss es sich beim Verursacherfahrzeug um einen blauen Pkw gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0286785/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

