Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0378 --Platzverweis nach "Sieg Heil"-Rufen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 04.11.2025, 14 Uhr

Eine 40-Jährige erhielt am Dienstag im Steintor von Einsatzkräften einen Platzverweis, da sie unter anderem durch laute "Sieg Heil"-Rufe aufgefallen war. Außerdem beleidigte sie die Polizisten vor Ort.

Gegen 14 Uhr wurden Einsatzkräfte zum Ziegenmarkt gerufen, da dort eine Frau laut herumgeschrien und andere Menschen bespuckt haben soll. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen Zeugen, der berichtete, dass eine Frau zuvor mehrfach "Sieg Heil" gerufen hat und in Richtung von Passanten spuckte, diese aber nicht traf. Im weiteren Verlauf konnte noch vor Ort eine 40 Jahre alte Frau gestellt werden. Während der Sachverhaltsaufnahme machte sie einen aufgebrachten Eindruck und beleidigte die Einsatzkräfte.

Die 40-Jährige erhielt einen Platzverweis, außerdem erwartet sie eine Anzeige wegen Volksverhetzung und Beleidigung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell