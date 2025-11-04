PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0736 --Einladung zur Präventionsveranstaltung am Bremer Hauptbahnhof: Tipps für mehr Sicherheit gegen Raub und Taschendiebstahl--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hauptbahnhof, Bahnhofsvorplatz
Zeit: 	06.11.25, 14 bis 20 Uhr

Pünktlich zum Beginn der dunklen Jahreszeit führt die Polizei Bremen mit Unterstützung der Bundespolizei, des Ordnungsdienstes und der DB Sicherheit am Bremer Hauptbahnhof eine Präventionsveranstaltung zu den Themen Raub und Taschendiebstahl durch, zu der Medienvertreter herzlich eingeladen sind. Von 14 bis 20 Uhr sprechen erfahrene Polizistinnen und Polizisten sowie Mitarbeitende der Kooperationspartner mit Bürgerinnen und Bürgern über Dinge, die man eben nicht kaufen kann, wie beispielsweise ein besseres Sicherheitsgefühl und ein mögliches Mehr an Schutz vor Straftaten.

Hierzu erwartet alle Besuchenden ein Pavillon und die mobile Wache der Polizei Bremen gemeinsam mit ihren Quartier- bzw. Quattro-Partnern direkt vor dem Bahnhofsgebäude. Zusätzlich werden mehrere motivierte Streifenteams mit viel "Rucksackwissen" zu Eigentums- und Gewaltdelikten, aber auch zu Sicherheit und Zivilcourage das Umfeld des Bremer Hauptbahnhofs durchkämmen. Bürgerinnen und Bürger können sich an diesem Tag mit Informationsmaterialien ausstatten und sich wichtige kleine Helfer - wie einen Schrillalarm - anschaffen lassen.

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen und werden gebeten, sich um 14:30 Uhr am Bahnhofsvorplatz einzufinden. Vor Ort wird Sie der Leiter des Polizeikommissariats Mitte, Herr Torsten Groß, empfangen und das polizeiliche Engagement rund um den Bahnhof erläutern.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 11:08

    POL-HB: Nr.: 0735 --Unbekannte überfallen 37-Jährigen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben Zeit: 04.11.2025, 01:30 Uhr Zwei Unbekannte überfielen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen 37 Jahre alten Mann und verletzten ihn dabei. Die Polizei sucht Zeugen. Der 37-Jährige hielt sich gegen 01:30 Uhr in der Straße Am Dobben auf, als er von zwei männlichen Personen angesprochen und anschließend gegen eine Wand gedrückt wurde. Eine der beiden ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 07:05

    POL-HB: Nr.: 0734 --Polizeieinsatz in besetztem Haus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Kornstraße Zeit: 04.11.2025, 06:00 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen sicherten am Dienstagmorgen ein von Aktivisten besetztes Haus in der Neustadt. Gegen 06:00 Uhr wurde durch die Polizisten die Eingangstür des Hauses in der Kornstraße geöffnet. Anschließend wurden die Räume durchsucht. Menschen befanden sich nicht darin. Vor etwas mehr als zwei Wochen hatten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren