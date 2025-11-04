Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0735 --Unbekannte überfallen 37-Jährigen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben Zeit: 04.11.2025, 01:30 Uhr

Zwei Unbekannte überfielen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen 37 Jahre alten Mann und verletzten ihn dabei. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 37-Jährige hielt sich gegen 01:30 Uhr in der Straße Am Dobben auf, als er von zwei männlichen Personen angesprochen und anschließend gegen eine Wand gedrückt wurde. Eine der beiden Personen verletzte den Bremer leicht im Gesicht. Durch die zweite Person wurde Bargeld entwendet. Beide flüchteten daraufhin in Richtung des Hauptbahnhofs.

Die Männer wurden als etwa 180 Zentimeter groß, 20 bis 25 Jahre und mit einem dunklen Teint beschrieben. Ein Täter trug eine auffällige rote Schirmmütze. Der zweite Täter war mit einer weißen Schirmmütze, einem blauen Pullover sowie einer beigen Cord-Weste bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

