PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0735 --Unbekannte überfallen 37-Jährigen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben
Zeit: 	04.11.2025, 01:30 Uhr

Zwei Unbekannte überfielen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen 37 Jahre alten Mann und verletzten ihn dabei. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 37-Jährige hielt sich gegen 01:30 Uhr in der Straße Am Dobben auf, als er von zwei männlichen Personen angesprochen und anschließend gegen eine Wand gedrückt wurde. Eine der beiden Personen verletzte den Bremer leicht im Gesicht. Durch die zweite Person wurde Bargeld entwendet. Beide flüchteten daraufhin in Richtung des Hauptbahnhofs.

Die Männer wurden als etwa 180 Zentimeter groß, 20 bis 25 Jahre und mit einem dunklen Teint beschrieben. Ein Täter trug eine auffällige rote Schirmmütze. Der zweite Täter war mit einer weißen Schirmmütze, einem blauen Pullover sowie einer beigen Cord-Weste bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Michael Cebulski
Telefon: 0421/362-12114/-115
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 07:05

    POL-HB: Nr.: 0734 --Polizeieinsatz in besetztem Haus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Kornstraße Zeit: 04.11.2025, 06:00 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen sicherten am Dienstagmorgen ein von Aktivisten besetztes Haus in der Neustadt. Gegen 06:00 Uhr wurde durch die Polizisten die Eingangstür des Hauses in der Kornstraße geöffnet. Anschließend wurden die Räume durchsucht. Menschen befanden sich nicht darin. Vor etwas mehr als zwei Wochen hatten ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:54

    POL-HB: Nr.: 0731 --Demonstration in der Innenstadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte/ Östliche Vorstadt Zeit: 02.11.2025, 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr Etwa 170 Menschen demonstrierten am späten Sonntagnachmittag in Mitte und der Östlichen Vorstadt. Dabei wurden unter anderem polizeifeindliche Parolen skandiert und Pyrotechnik gezündet. Etwa ab 18:00 Uhr war die Demonstration unter dem Motto "Free all Antifas - Gegen ihre Repression" von der Straße Am Dobben aus bis zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren