PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0731 --Demonstration in der Innenstadt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte/ Östliche Vorstadt
Zeit: 	02.11.2025, 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr

Etwa 170 Menschen demonstrierten am späten Sonntagnachmittag in Mitte und der Östlichen Vorstadt. Dabei wurden unter anderem polizeifeindliche Parolen skandiert und Pyrotechnik gezündet.

Etwa ab 18:00 Uhr war die Demonstration unter dem Motto "Free all Antifas - Gegen ihre Repression" von der Straße Am Dobben aus bis zur Sankt-Jürgen-Straße unterwegs. Auf dem Weg waren zwischenzeitlich Teilnehmer vermummt und es wurde mehrfach Pyrotechnik gezündet. Außerdem wurden Parolen, wie: "Deutsche Polizisten, Mörder und Faschisten" und "All Cops are Bastards", gerufen. Einsatzkräfte forderten mehrfach per Lautsprecherdurchsage, die Vermummung abzulegen und das Zünden von Bengalischen Feuern und Rauchtöpfen zu unterlassen. Die Verstöße wurden per Video dokumentiert und entsprechende Anzeigen gefertigt. Gegen 19:00 Uhr wurde die Versammlung beendet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 10:11

    POL-HB: Nr.: 0732--Polizei zieht positive Bilanz zum 990. Bremer Freimarkt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT Bürgerweide Zeit: 17.10.25 bis 2.11.25 Die Polizei Bremen blickt auf ein überwiegend friedlichen und ausgelassen 990. Bremer Freimarkt zurück, der dank eines umfassenden Sicherheitskonzepts auch in diesem Jahr sicher und störungsfrei verlief. Gemeinsam mit Partnern sorgte die Polizei dafür, dass die Besucher das Volksfest ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 08:02

    POL-HB: Nr.: 0729--Wiederaufnahme der Zentralen Anzeigenaufnahme im Bremer Westen und Süden--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 03.11.2025 Ab diesem Montag, 3. November 2025, wird an den Standorten der Polizeikommissariate Süd und West die Zentrale Anzeigenaufnahme wiedereingerichtet. Dank sorgfältiger Organisation und gezielter Maßnahmen konnten die Voraussetzungen für eine Wiedereröffnung nach der pandemiebedingten Schließung erfolgreich erfüllt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren