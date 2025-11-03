POL-HB: Nr.: 0731 --Demonstration in der Innenstadt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte/ Östliche Vorstadt Zeit: 02.11.2025, 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr

Etwa 170 Menschen demonstrierten am späten Sonntagnachmittag in Mitte und der Östlichen Vorstadt. Dabei wurden unter anderem polizeifeindliche Parolen skandiert und Pyrotechnik gezündet.

Etwa ab 18:00 Uhr war die Demonstration unter dem Motto "Free all Antifas - Gegen ihre Repression" von der Straße Am Dobben aus bis zur Sankt-Jürgen-Straße unterwegs. Auf dem Weg waren zwischenzeitlich Teilnehmer vermummt und es wurde mehrfach Pyrotechnik gezündet. Außerdem wurden Parolen, wie: "Deutsche Polizisten, Mörder und Faschisten" und "All Cops are Bastards", gerufen. Einsatzkräfte forderten mehrfach per Lautsprecherdurchsage, die Vermummung abzulegen und das Zünden von Bengalischen Feuern und Rauchtöpfen zu unterlassen. Die Verstöße wurden per Video dokumentiert und entsprechende Anzeigen gefertigt. Gegen 19:00 Uhr wurde die Versammlung beendet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

