POL-HB: Nr.: 0729--Wiederaufnahme der Zentralen Anzeigenaufnahme im Bremer Westen und Süden

Ort: Bremen Zeit: 03.11.2025

Ab diesem Montag, 3. November 2025, wird an den Standorten der Polizeikommissariate Süd und West die Zentrale Anzeigenaufnahme wiedereingerichtet. Dank sorgfältiger Organisation und gezielter Maßnahmen konnten die Voraussetzungen für eine Wiedereröffnung nach der pandemiebedingten Schließung erfolgreich erfüllt werden. Zudem wurden die Zeiten am Standort Vegesack wieder erweitert.

Die neuen Öffnungszeiten der Zentralen Anzeigenaufnahme im Bremer Westen (Gröpelinger Heerstraße 302) und Süden (Otto-Lilienthal-Straße 15/17) lauten wie folgt:

Montag und Donnerstag: 10 bis 18 Uhr

Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag: 8 bis 16 Uhr

An den Standorten im Präsidium und der Innenstadt bleiben die Zeiten unverändert. In Vegesack ist die Anzeigenaufnahme ab sofort von Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 8 bis 20 Uhr sowie am Mittwoch und Samstag von 8 bis 16 Uhr möglich.

Die Öffnungszeiten richten sich flexibel nach dem voraussichtlichen Bedarf und ermöglichen eine zeitnahe Bearbeitung der Anzeigen. Um Wartezeiten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen vorab online einen Termin auf unserer Internetseite unter www.polizei.bremen.de zu vereinbaren. In Notfällen sind wir natürlich weiterhin als Ansprechpartner rund um die Uhr für Sie da - wählen Sie 110! Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei.bremen.de oder über den Zentralruf der Polizei Bremen 0421 362-0.

