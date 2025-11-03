PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0729--Wiederaufnahme der Zentralen Anzeigenaufnahme im Bremer Westen und Süden--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	03.11.2025

Ab diesem Montag, 3. November 2025, wird an den Standorten der Polizeikommissariate Süd und West die Zentrale Anzeigenaufnahme wiedereingerichtet. Dank sorgfältiger Organisation und gezielter Maßnahmen konnten die Voraussetzungen für eine Wiedereröffnung nach der pandemiebedingten Schließung erfolgreich erfüllt werden. Zudem wurden die Zeiten am Standort Vegesack wieder erweitert.

Die neuen Öffnungszeiten der Zentralen Anzeigenaufnahme im Bremer Westen (Gröpelinger Heerstraße 302) und Süden (Otto-Lilienthal-Straße 15/17) lauten wie folgt:

Montag und Donnerstag: 10 bis 18 Uhr

Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag: 8 bis 16 Uhr

An den Standorten im Präsidium und der Innenstadt bleiben die Zeiten unverändert. In Vegesack ist die Anzeigenaufnahme ab sofort von Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 8 bis 20 Uhr sowie am Mittwoch und Samstag von 8 bis 16 Uhr möglich.

Die Öffnungszeiten richten sich flexibel nach dem voraussichtlichen Bedarf und ermöglichen eine zeitnahe Bearbeitung der Anzeigen. Um Wartezeiten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen vorab online einen Termin auf unserer Internetseite unter www.polizei.bremen.de zu vereinbaren. In Notfällen sind wir natürlich weiterhin als Ansprechpartner rund um die Uhr für Sie da - wählen Sie 110! Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei.bremen.de oder über den Zentralruf der Polizei Bremen 0421 362-0.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 11:48

    POL-HB: Nr.: 0728--Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk - Täter gehen leer aus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Woltmershauser Straße Zeit: 01.11.25, 20.45 Uhr Am Samstagabend überfielen zwei bewaffnete Räuber einen Kiosk an der Woltmershauser Straße. Die Täter flüchteten ohne Beute. Gegen kurz 20.45 Uhr betraten die maskierten Männer den Kiosk und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe von dem ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 11:00

    POL-HB: Nr.: 0727--Flucht endet in Sackgasse--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Lüssumer Straße Zeit: 02.11.25, 01.40 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag entzog sich ein Autofahrer in Blumenthal einer Verkehrskontrolle und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Seine Flucht endete in einer Sackgasse. Der Fahrer eines Mercedes war einer Polizeistreife nachts aufgefallen, da er in Schlangenlinien fuhr. Auf Anhaltesignale reagierte er ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 10:14

    POL-HB: Nr.: 0726--Polizei stoppt Hochzeitsgesellschaft--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Autobahn 27 (A27) Zeit: 01.11.25, 16.10 Uhr Der Polizei wurde am Samstagnachmittag ein Hochzeitskorso auf der A27 in Richtung Hannover gemeldet. Durch den Autokorso kam es zeitweise zu Behinderungen im Verkehrsfluss. Dabei soll der Fahrer eines dunklen Mercedes eine Waffe aus dem Fenster gehalten haben. Der Mercedes konnte auf der A1 kurz vor der Ausfahrt Mahndorf von einer Polizeistreife ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren