PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0727--Flucht endet in Sackgasse--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Lüssumer Straße
Zeit: 	02.11.25, 01.40 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entzog sich ein Autofahrer in Blumenthal einer Verkehrskontrolle und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Seine Flucht endete in einer Sackgasse.

Der Fahrer eines Mercedes war einer Polizeistreife nachts aufgefallen, da er in Schlangenlinien fuhr. Auf Anhaltesignale reagierte er nicht, beschleunigte stattdessen in der Straße Kreinsloger stark und flüchtete. An der Einmündung zur Lüssumer Straße missachtete der Mercedes die Vorfahrt einer Audi-Fahrerin, so dass es zum Unfall kam. Die 23-Jährige erlitt unter anderem einen Schock und musste von Rettungskräften behandelt werden. Der Mercedesfahrer setzte die Fahrt mit seinem stark beschädigten Auto jedoch unbeirrt fort. Seine Flucht endete schließlich in einer Sackgasse in der Straße "Am Forst".

Der 51 Jahre alte Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Im Auto befand sich noch sein 16-jähriger Sohn als Beifahrer. Beide wurden mit zur Wache genommen, wo sich der Vater einer angeordneten Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Unfallwagen mussten abgeschleppt werden.

Gegen den 51-Jährigen wurden unter anderem Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 10:14

    POL-HB: Nr.: 0726--Polizei stoppt Hochzeitsgesellschaft--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Autobahn 27 (A27) Zeit: 01.11.25, 16.10 Uhr Der Polizei wurde am Samstagnachmittag ein Hochzeitskorso auf der A27 in Richtung Hannover gemeldet. Durch den Autokorso kam es zeitweise zu Behinderungen im Verkehrsfluss. Dabei soll der Fahrer eines dunklen Mercedes eine Waffe aus dem Fenster gehalten haben. Der Mercedes konnte auf der A1 kurz vor der Ausfahrt Mahndorf von einer Polizeistreife ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 10:06

    POL-HB: Nr.: 0725--In Liebesfalle gelockt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT St. Magnus, Friedehorstpark Zeit: 31.10.25, 21.40 Uhr Ein 26-Jähriger wurde am Freitagabend in Burglesum in eine sogenannte Liebesfalle gelockt. Anstatt von seiner Internetbekanntschaft wurde der junge Mann von zwei Räubern erwartet. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der 26 Jahre alte Mann hatte sich spät abends über ein Chatportal mit einer Frau zu einem Treffen am Holthorster ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 09:10

    POL-HB: Nr.: 0724--Brennende Autos in Osterholz - Polizei fasst zwei Verdächtige--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz-Tenever, OT Osterholz, Osterholzer Heerstraße Zeit: 31.10.25, 6.10 Uhr Am Freitagmorgen brannten auf dem Gelände eines Autohauses in Osterholz zwei Autos vollständig aus. Dabei wurden weitere Fahrzeuge und ein Zaun beschädigt. Einsatzkräfte stellten zwei 17 und 20 Jahre alte Verdächtige. Gegen 6.10 Uhr brannte eine Mercedes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren