POL-HB: Nr.: 0727--Flucht endet in Sackgasse

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Lüssumer Straße Zeit: 02.11.25, 01.40 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entzog sich ein Autofahrer in Blumenthal einer Verkehrskontrolle und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Seine Flucht endete in einer Sackgasse.

Der Fahrer eines Mercedes war einer Polizeistreife nachts aufgefallen, da er in Schlangenlinien fuhr. Auf Anhaltesignale reagierte er nicht, beschleunigte stattdessen in der Straße Kreinsloger stark und flüchtete. An der Einmündung zur Lüssumer Straße missachtete der Mercedes die Vorfahrt einer Audi-Fahrerin, so dass es zum Unfall kam. Die 23-Jährige erlitt unter anderem einen Schock und musste von Rettungskräften behandelt werden. Der Mercedesfahrer setzte die Fahrt mit seinem stark beschädigten Auto jedoch unbeirrt fort. Seine Flucht endete schließlich in einer Sackgasse in der Straße "Am Forst".

Der 51 Jahre alte Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Im Auto befand sich noch sein 16-jähriger Sohn als Beifahrer. Beide wurden mit zur Wache genommen, wo sich der Vater einer angeordneten Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Unfallwagen mussten abgeschleppt werden.

Gegen den 51-Jährigen wurden unter anderem Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

