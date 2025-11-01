PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0725--In Liebesfalle gelockt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Burglesum, OT St. Magnus, Friedehorstpark
Zeit: 	31.10.25, 21.40 Uhr

Ein 26-Jähriger wurde am Freitagabend in Burglesum in eine sogenannte Liebesfalle gelockt. Anstatt von seiner Internetbekanntschaft wurde der junge Mann von zwei Räubern erwartet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 26 Jahre alte Mann hatte sich spät abends über ein Chatportal mit einer Frau zu einem Treffen am Holthorster Weg verabredet. Die Frau lockte ihn in den angrenzenden Friedehorstpark, wo ihn plötzlich zwei maskierte Männer angriffen und mit einem Messer bedrohten. Dabei schlugen und traten die Angreifer auf ihn ein. Die Räuber entwendeten ihm Geld, Bankkarte und Handy, bevor sie gemeinsam mit der Frau aus dem Park flüchteten. Der 26-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, er hatte unter anderem ein Jochbeinbruch erlitten.

Die Frau wurde als etwa 19 Jahre alt, 1,60 Meter groß und mit blonden Haaren beschrieben. Sie war mit einem schwarzem T-Shirt und einer hellen Jacke bekleidet. Die Räuber sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt sein und arabisch gesprochen haben. Sie trugen Sturmhauben, Jeanshosen und waren mit einem Messer bewaffnet. Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.

Die Polizei Bremen rät in diesem Zusammenhang: Wählen Sie einen belebten Ort für Ihre Verabredung, am besten ein Lokal oder Café. Planen Sie selbst Ihre An- und Abreise, um nicht von Ihrer neuen Bekanntschaft abhängig zu sein. Informieren Sie eine Person Ihres Vertrauens darüber, wann und wo Sie verabredet sind.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

