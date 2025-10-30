PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0722 --Einbrüche und Brand in Tagesstätte in Tenever - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Osterholz, OT Tenever, Osterholzer Heerstraße
Zeit: 	24.10.2025 - 29.10.2025

Im Zeitraum vom 24.10.2025 bis 29.10.2025 kam es zu zwei Einbrüchen und einem Branddelikt in einer Tagesstätte für Menschen mit Behinderungen und einer Kindertagesstätte in der Osterholzer Heerstraße im Ortsteil Tenever. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagmorgen stellte ein 61-jähriger Mitarbeiter fest, dass Unbekannte in die Tagesstätte eingebrochen waren und die Räumlichkeiten durchsucht und teilweise verwüstet hatten. Im weiteren Verlauf stellte man fest, dass mehrere Schränke aufgebrochen und ein weißer Ford Transit, der zur Beförderung der Besucher zur Verfügung stand, entwendet wurde.

Am Samstagmorgen wurden Einsatzkräfte erneut in die Osterholzer Heerstraße gerufen. Der Hausmeister der Tagesstätte meldete einen weiteren Einbruch. Dabei durchsuchten die Unbekannten erneut die Räumlichkeiten und besprühten diese mit Feuerlöschern. Zudem schlugen sie mehrere Fenster ein.

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem Brand auf einer Terrasse. Ein aufgestapelter Berg an Möbeln und Sperrmüll stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Flammen. Die Polizisten konnten mittels eines Feuerlöschers den Brand löschen.

Die Polizei hat die Ermittlungen intensiviert, um den oder die Täter zu fassen und setzt in den kommenden Nächten gezielt Streifen in dem Bereich ein.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Osterholzer Heerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Taten oder dem oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

