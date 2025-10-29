PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0720 --Zivile Einsatzkräfte stellen Drogenhändler--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz
Zeit: 	28.10.2025, 11:50 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Dienstagmittag am Bahnhof nach einem Drogenhandel einen mutmaßlichen 29-jährigen Drogendealer. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden sie 100 Gramm Kokain.

Die Zivilpolizisten beobachteten etwa um 11:50 Uhr auf dem Bahnhofsplatz einen mutmaßlichen Drogenhandel. Bei der Kontrolle eines 42-Jährigen fanden sie insgesamt sieben Verkaufseinheiten Kokain. Der Mann gab an, dass er diese soeben bei einem Händler in der Nähe gekauft habe. Bei der anschließenden Kontrolle eines 29-jährigen Mannes wurden Beweismittel, wie Bargeld und ein Smartphone sichergestellt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung des 29-Jährigen wurden weitere 100 Gramm Kokain in einem Wasserkocher versteckt aufgefunden.

Die Polizei Bremen fertigte eine Strafanzeige wegen des Handels mit Kokain in nicht geringer Menge. Der mutmaßliche Händler wurde erkennungsdienstlich behandelt und der Käufer erhielt einen Platzverweis für den Bahnhofsplatz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

