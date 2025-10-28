Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0718 --25-jähriger Räuber mithilfe der Videoleitstelle wiedererkannt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Datum: 28.10.2025, 01:25 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Bahnhofsvorstadt zu einem Raubdelikt und einer Körperverletzung bei denen zwei Männer verletzt worden sind. Einsatzkräfte stellten vor Ort einen 25-Jährigen.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es gegen 01:25 Uhr auf dem Bahnhofsplatz zu einem Streit zwischen einem 43-Jährigen und einer fremden Personengruppe. In diesem Streit schlug und trat ein zunächst Unbekannter aus der Gruppe heraus auf den 43-Jährigen ein. Dabei entwendete er das Handy und das Portmonee des am bodenliegenden Mannes. Der 43-Jährige verletzte sich dabei und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dem unbekannten Täter gelang zunächst die Flucht. Etwa eine Stunde später kam es erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der einem Mann zwei Glasflaschen an den Kopf geworfen worden sind. Dieser lehnte auf Nachfrage eine medizinische Behandlung ab. Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten noch vor Ort einen 25-Jährigen. Im weiteren Verlauf konnte ihm durch die Videoleitstelle die erste Tat nachgewiesen werden.

Der 25-Jährige muss sich nun wegen Raubes und einer gefährlichen Körperverletzung verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

