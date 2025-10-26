PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0715 --Schwein gestellt - Fluchtgeschwindigkeit: gemütlich--

POL-HB: Nr.: 0715 --Schwein gestellt - Fluchtgeschwindigkeit: gemütlich--
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Pappelweg
Zeit: 	24.10.25, 21 Uhr

Am Freitagabend staunte die Polizei Bremen nicht schlecht: In Oslebshausen meldeten Verkehrsteilnehmende ein Lebewesen auf der Fahrbahn, das so nicht ganz in die klassische Verkehrsordnung passte - ein gemütlich dahintrottendes Hängebauchschwein.

Vor Ort versuchten die Einsatzkräfte zunächst, das Tier mit höflicher Ansprache zur freiwilligen Verkehrsräumung zu bewegen. Peppa - so stellte sich später der Name des Schweins heraus - zeigte sich davon allerdings völlig unbeeindruckt und setzte den Spaziergang auf der Straße unbeirrt fort. Auch wiederholte Kommunikationsversuche blieben ohne nennenswerte Wirkung, sodass die Polizei das Tier kurzerhand sanft "überzeugte", stehenzubleiben. Kleinere Fluchtversuche wurden charmant, aber konsequent unterbunden.

Da sich die Eigentümerin nicht unmittelbar ermitteln ließ, wurde der "Miss-Piggy-Bulli" mit Tiertransportbox angefordert. Peppa lehnte jedoch den vorgeschlagenen Chauffeurservice unter lautstarkem Grunzen ab und blieb standhaft.

In diesem Moment kam ein zufällig vorbeifahrender Schweinefreund hinzu, der mitteilte, dass er die Besitzerin kenne. Kurze Zeit später erschien diese am Einsatzort, übernahm souverän das Gespräch mit Peppa - und siehe da: die vertraute Stimme wirkte. Peppa folgte brav zurück zum heimatlichen Stall, wo bereits eine bunte Hofgemeinschaft aus Gänsen, Pferden, Ziegen und dem Artgenossen "Peppels" wartete. Der tierische Ausflug führte lediglich zu leichten Verkehrsbehinderungen; eine Gefährdung des Straßenverkehrs bestand nicht.

Fazit: keine weiteren Maßnahmen - Schwein gehabt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 08:07

    POL-HB: Nr.: 0714 --Polizei Bremen geht gegen Drogen- und Gewaltdelikte vor--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, Östliche Vorstadt Zeit: 24.10.2025 - 26.10.2025 Die Polizei Bremen hat in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag verstärkte Kontrollen in Mitte und der Östlichen Vorstadt durchgeführt. Ziel war es, Straftaten im Zusammenhang mit Drogenhandel, Eigentums- und Gewaltdelikten einzudämmen sowie die ...

    mehr
  • 25.10.2025 – 19:55

    POL-HB: Nr.: 0713 --Polizei Bremen - Nachlese zum Samstag--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 25.10.25 Die Polizei Bremen begleitete am Samstag sowohl den traditionellen Freimarktsumzug als auch eine im Anschluss stattgefundene Demonstration mit starken Einsatzkräften. Die Polizistinnen und Polizisten sorgten für Sicherheit entlang der Streckenführung sowie für die erforderlichen Verkehrsmaßnahmen. Der Freimarktsumzug verlief ohne größere Störungen. Im Vorfeld ließ das ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 15:57

    POL-HB: Nr.: 0710 --Präventionsveranstaltung zum "Tag des Einbruchschutzes" 2025--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 26.10.25 Am 26. Oktober werden die Uhren auf Winterzeit und damit eine Stunde zurückgestellt. "Eine Stunde mehr für Sicherheit" und Zeit, um über effektiven Einbruchschutz nachzudenken. Rund um den bundesweiten "Tag des Einbruchschutzes" wird die Polizei wieder über Einbruchschutz informieren. Das Präventionszentrum der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren