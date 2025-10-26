Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0715 --Schwein gestellt - Fluchtgeschwindigkeit: gemütlich--

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Pappelweg Zeit: 24.10.25, 21 Uhr

Am Freitagabend staunte die Polizei Bremen nicht schlecht: In Oslebshausen meldeten Verkehrsteilnehmende ein Lebewesen auf der Fahrbahn, das so nicht ganz in die klassische Verkehrsordnung passte - ein gemütlich dahintrottendes Hängebauchschwein.

Vor Ort versuchten die Einsatzkräfte zunächst, das Tier mit höflicher Ansprache zur freiwilligen Verkehrsräumung zu bewegen. Peppa - so stellte sich später der Name des Schweins heraus - zeigte sich davon allerdings völlig unbeeindruckt und setzte den Spaziergang auf der Straße unbeirrt fort. Auch wiederholte Kommunikationsversuche blieben ohne nennenswerte Wirkung, sodass die Polizei das Tier kurzerhand sanft "überzeugte", stehenzubleiben. Kleinere Fluchtversuche wurden charmant, aber konsequent unterbunden.

Da sich die Eigentümerin nicht unmittelbar ermitteln ließ, wurde der "Miss-Piggy-Bulli" mit Tiertransportbox angefordert. Peppa lehnte jedoch den vorgeschlagenen Chauffeurservice unter lautstarkem Grunzen ab und blieb standhaft.

In diesem Moment kam ein zufällig vorbeifahrender Schweinefreund hinzu, der mitteilte, dass er die Besitzerin kenne. Kurze Zeit später erschien diese am Einsatzort, übernahm souverän das Gespräch mit Peppa - und siehe da: die vertraute Stimme wirkte. Peppa folgte brav zurück zum heimatlichen Stall, wo bereits eine bunte Hofgemeinschaft aus Gänsen, Pferden, Ziegen und dem Artgenossen "Peppels" wartete. Der tierische Ausflug führte lediglich zu leichten Verkehrsbehinderungen; eine Gefährdung des Straßenverkehrs bestand nicht.

Fazit: keine weiteren Maßnahmen - Schwein gehabt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell