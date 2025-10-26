PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0714 --Polizei Bremen geht gegen Drogen- und Gewaltdelikte vor--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, Östliche Vorstadt
Zeit: 	24.10.2025 - 26.10.2025

Die Polizei Bremen hat in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag verstärkte Kontrollen in Mitte und der Östlichen Vorstadt durchgeführt. Ziel war es, Straftaten im Zusammenhang mit Drogenhandel, Eigentums- und Gewaltdelikten einzudämmen sowie die Einhaltung der Waffenverbotszone zu überwachen.

Die Einsatzkräfte waren mit sichtbarer Präsenz im Bereich Hillmannplatz, Philosophenweg, CityGate, Fehrfeld und rund um den Bahnhof unterwegs. Insgesamt kontrollierte die Polizei rund 50 Personen und führte ebenso viele Durchsuchungen durch. Dabei stellten die Polizistinnen und Polizisten verschiedene Drogen, zwei Messer sowie verschreibungspflichtige Medikamente ohne Nachweis der Herkunft sicher. Gegen mehrere Tatverdächtige wurden Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Konsumcannabisgesetz gefertigt.

Zudem traf die Polizei zwei Personen an, die bereits mit Aufenthalts- oder Betretungsverboten für den Bahnhofsbereich belegt waren; beide wurden in Gewahrsam genommen. Mehrere Platzverweise wurden ausgesprochen, unter anderem zur Unterbindung weiterer Straftaten. Auch Ordnungswidrigkeiten, wie etwa öffentliches Urinieren, wurden geahndet.

Trotz des erhöhten Personenaufkommens durch Freimarktbesuchende und Demonstrationen verliefen die Einsätze störungsfrei. Die Polizei Bremen wird auch weiterhin regelmäßig und lageorientiert im Umfeld des Hauptbahnhofs kontrollieren, um die Sicherheit im öffentlichen Raum zu stärken und Straftaten konsequent zu verfolgen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 25.10.2025 – 19:55

    POL-HB: Nr.: 0713 --Polizei Bremen - Nachlese zum Samstag--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 25.10.25 Die Polizei Bremen begleitete am Samstag sowohl den traditionellen Freimarktsumzug als auch eine im Anschluss stattgefundene Demonstration mit starken Einsatzkräften. Die Polizistinnen und Polizisten sorgten für Sicherheit entlang der Streckenführung sowie für die erforderlichen Verkehrsmaßnahmen. Der Freimarktsumzug verlief ohne größere Störungen. Im Vorfeld ließ das ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 15:57

    POL-HB: Nr.: 0710 --Präventionsveranstaltung zum "Tag des Einbruchschutzes" 2025--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 26.10.25 Am 26. Oktober werden die Uhren auf Winterzeit und damit eine Stunde zurückgestellt. "Eine Stunde mehr für Sicherheit" und Zeit, um über effektiven Einbruchschutz nachzudenken. Rund um den bundesweiten "Tag des Einbruchschutzes" wird die Polizei wieder über Einbruchschutz informieren. Das Präventionszentrum der Polizei ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 14:40

    POL-HB: Nr.: 0709 --Bremer Zielfahnder fassen mutmaßlichen Täter--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 24.10.2025 Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 30 Jahre alte Bremerin fahndeten Polizei und Staatsanwaltschaft öffentlich mit zwei Fotos nach dem mutmaßlichen Täter (wir berichteten, siehe Pressemitteilungen Nr. 0696, 0706). Heute haben Zielfahnder der Polizei Bremen den Mann im Stadtgebiet festgenommen, nachdem sich dieser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren