POL-HB: Nr.: 0709 --Bremer Zielfahnder fassen mutmaßlichen Täter--
Bremen (ots)
-
Ort: Bremen Zeit: 24.10.2025
Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 30 Jahre alte Bremerin fahndeten Polizei und Staatsanwaltschaft öffentlich mit zwei Fotos nach dem mutmaßlichen Täter (wir berichteten, siehe Pressemitteilungen Nr. 0696, 0706).
Heute haben Zielfahnder der Polizei Bremen den Mann im Stadtgebiet festgenommen, nachdem sich dieser zusammen mit seinem Verteidiger auf den Weg ins Polizeipräsidium machen wollte. Die Polizei Bremen, bittet darum, die Fahndungsfotos entsprechend zu löschen.
Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.
