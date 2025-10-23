PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0705--Neuer Standort des Polizeireviers Blumenthal offiziell eröffnet--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Landrat-Christians-Straße 99a
Zeit: 	27.10.25, 12 Uhr

Der neue Standort des Polizeireviers Blumenthal an der Landrat-Christians-Straße ist nun offiziell in Betrieb. Ab sofort nehmen die Kontaktpolizisten des Reviers Blumenthal sowie der Verkehrsdienst ihre Arbeit in den modernen und funktionalen Räumlichkeiten auf.

Zur feierlichen Eröffnung lädt Polizeipräsident Dirk Fasse gemeinsam mit Jan Müller, Leiter der Abteilung Nord/West, alle interessierten Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich ein. Die Eröffnung findet am Montag, 27. Oktober 2025, um 12 Uhr am neuen Standort statt.

Wir freuen uns, Ihnen den neuen Standort vor Ort vorzustellen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Parkmöglichkeiten sind auf der Rückseite des Gebäudes vorhanden. Der rückwärtige Eingang kann genutzt werden. Bitte senden Sie Ihre Anmeldung zur Veranstaltung an pressestelle@polizei.bremen.de.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

