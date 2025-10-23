POL-HB: Nr.: 0703 --Der Räuber mit der Scream-Maske

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Scotlandweg Zeit: 22.10.25, 22.45 Uhr

Ein Räuber, getarnt mit einer Maske aus der bekannten Scream Film-Reihe, überfiel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Kattenturm einen 42 Jahre alten Passanten.

Der 42-Jährige ging gegen 22.45 Uhr durch den Scotlandweg, befand sich zwischen Spielplatz und Haltestelle Kattenturm-Mitte, als der Räuber aus dem Gebüsch sprang. Der Unbekannte bedrohte den Bremer mit einem langen Messer und verlangte die Herausgabe des Portemonnaies. Der 42 Jahre alte Mann flüchtete daraufhin sofort und alarmierte wenig später die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand er noch deutlich unter Schock.

Der Räuber wurde als etwa 180 Zentimeter groß beschrieben, sprach Deutsch mit einem Akzent, der vom 42-Jährigen als polnisch oder russisch eingeschätzt wurde, war dunkel gekleidet und trug bei der Tatausführung eine Scream-Maske. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

