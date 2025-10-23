PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0702 --POLIZEI BREMEN - HINWEISE FÜR DAS WOCHENENDE--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	24.10.25 - 26.10.25

In Bremen ist an diesem Wochenende wieder einiges los - und das nicht nur auf dem Freimarkt. Neben Wind und Regen erwarten die Hansestadt auch eine Reihe von Großveranstaltungen, die für mehr Verkehr und teilweise Sperrungen sorgen können. Die Polizei ist rund um die Uhr im Einsatz, damit alle gut und sicher durch das Wochenende kommen.

Freitagabend: Bundesliga im Weserstadion

Um 20:30 Uhr trifft Werder Bremen auf Union Berlin. Es wird mit einem ausverkauften Stadion gerechnet. Rund um den Osterdeich und die Östliche Vorstadt ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Kurzfristige Straßensperrungen sind je nach Einsatzlage möglich. Ein zusätzlicher Hinweis: Im Umfeld von Fußballspielen kommt es immer wieder zu Pkw-Aufbrüchen. Lassen Sie bitte keine Wertgegenstände - insbesondere keine mobilen Navis - im Auto zurück.

Samstag: Freimarktsumzug ab 10 Uhr

Bereits am Vormittag startet der traditionelle Freimarktsumzug mit zahlreichen teilnehmenden Wagen und Vereinen. Bis zu 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden erwartet. Die Strecke führt über: Pappelstraße - Langemarckstraße - Am Brill - Obernstraße - Marktplatz - Domshof - Schüsselkorb - Freimarkt (Ziel: Bereich An der Weide / Bürgerweide). Der Umzug endet voraussichtlich gegen 14 Uhr.

Im Anschluss: Demonstration durch die Innenstadt

Ab 15 Uhr startet ein Aufzug unter dem Motto "Friedensdemonstration für Palästina" vom Hauptbahnhof in Richtung Domshof. Es ist mit etwa 2.000 Teilnehmenden zu rechnen.

Die Polizei Bremen bittet alle Besucherinnen und Besucher um Geduld, Rücksicht und eine vorausschauende Anreise. Nutzen Sie nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel - so kommen Sie entspannter und sicher ans Ziel.

Bleiben Sie aufmerksam, kommen Sie gut durch Bremen und haben Sie ein schönes Wochenende!

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

