Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0701 --Verdächtige Briefsendung--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Gartenstadt Süd, Thedinghauser Straße
Zeit: 	20.10.25, 11.30 - 17.30 Uhr

Am Montag wurde in den Briefkasten einer Jugendfreizeiteinrichtung in der Neustadt ein Brief mit beleidigendem Inhalt eingeworfen. In dem Umschlag befanden sich neben schriftlichen Drohungen auch Ampullen mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit.

Aufgrund des Hinweises, es könne sich um Rizin handeln, wurde vorsorglich die Gefahrgutkomponente der Feuerwehr zur Örtlichkeit in der Thedinghauser Straße hinzugezogen. Ein Experte führte vor Ort eine Schnellanalyse durch. Dabei konnte kein Giftstoff nachgewiesen werden. Der Brief samt Ampullen wurde sichergestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat am Montag im Bereich der Jugendfreizeiteinrichtung in der Thedinghauser Straße verdächtige Personen oder Handlungen beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren