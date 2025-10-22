PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0700--Gefahrguttransporter aus dem Verkehr gezogen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen, Autobahn 27 (A27)
Zeit: 	21.10.25

Spezialisten der Gefahrgutüberwachung der Polizei Bremen stoppten am Dienstag einen Gefahrguttransport auf der A27. Die Weiterfahrt musste aufgrund erheblicher Mängel untersagt werden.

Die Experten kontrollierten den Gefahrguttransporter auf dem Rastplatz Fahrwiesen an der A27. Der Sattelzug war auf dem Weg von Ungarn nach Bremerhaven und mit Batterien der Gefahrgutklasse 9 beladen. Während der Kontrolle fiel auf, dass beim Sattelauflieger ein Reifen derart beschädigt war, dass bereits die Karkasse zu sehen war. Weiter war der Sattelzug nicht richtig als Gefahrguttransport gekennzeichnet und es fehlten unter anderem Ausrüstungsgegenstände zum Verringern von Schadenseintritten.

Die Weiterfahrt wurde sofort untersagt. Anzeigen wurden unter anderem gegen den 33-Jährigen ungarischen Fahrer und die ungarische Spedition gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

